Exclusief: Twist Helix deelt nieuwe video ‘Newcastle’

Fans van Twist Helix opgelet! De Britse formatie brengt morgen de video voor zijn track ‘Newcastle’ uit, maar Artiesten Nieuws mag de video vandaag exclusief tonen.

Nieuwe video release Twist Helix

Vrijdag 10 januari brengt het Engelse Twist Helix zijn nieuwe video uit van de single ‘Newcastle’. De video markeert het einde van de cyclus aan single- en videoreleases van hun album ‘Ouseburn’, dat een jaar geleden is uitgekomen. Artiesten Nieuws mag de video vandaag exclusief tonen. Kijk de video hier!

‘Ouseburn’

De Synth-popgroep bestaat uit Bea Garcia (zang, keyboard), James Walker (drum) en Matthew Barron (bas). De band komt uit Newcastle (UK) en heeft met het album ‘Ouseburn’ een ode aan de stad gemaakt. Newcastle, en met name de wijk Ouseburn, is een stad vol cultuur en creativiteit. Dit zijn twee thema’s de centraal staan op het album.

Vol overgave wordt de liefde voor de stad en zijn inwoners bezongen. Mensen die de stad beter kennen dan van een dagje shoppen, weten dat Newcastle altijd een broedplaats van muzikaal en kunstzinnig talent is geweest.

Het krachtige ‘Newcastle’ is het openingsnummer van het ‘Ouseburn’ album. Een betere afsluiter voor de reeks singles en releases had Twist Helix niet kunnen bedenken. De video laat de band op prachtige en iconische locaties van de stad zien zoals aan de rivier The Tyne, The Monument en The Angel of the North.

Het album ‘Ouseburn’ is verkrijgbaar op de site van Twist Helix (www.twisthelix.com) of hieronder te luisteren via Spotify:

