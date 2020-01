Steve Hackett in september 2020 naar TivoliVredenburg

Steve Hackett komt naar Nederland! De voormalig gitarist van rockband Genesis reist aankomende september naar Utrecht voor een soloshow in TivoliVredenburg.

Steve Hackett naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van Steve Hackett! De Britse progrockartiest brengt op zondag 27 september 2020 met zijn band een bezoek aan de Utrechtse TivoliVredenburg. De avond start met een selectie uit het solowerk van de voormalig gitarist van Genesis, waarna hij vervolgens het live-dubbelalbum ‘Seconds Out’ (1997) integraal ten gehore brengt. De Ronda-zaal opent om 19:00 uur, waarna het optreden om 19:45 uur start.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf donderdag 9 januari 2020 om 12:00 uur verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

Van Genesis naar solocarrière

De 66-jarige Hackett werd in eerste instantie bekend door zijn werk als gitarist bij de bekende progressieve rockband Genesis. Nadat hij de band in 1977 verliet, ging hij verder als soloartiest. In de afgelopen decennia bouwde de Engelse artiest een indrukwekkende solodiscografie op. Zo verscheen vorig jaar alweer zijn vijfentwintigste album ‘At The Edge Of Light’ (2019) uit.

Benieuwd naar deze plaat? Beluister het hieronder:

Bron: TivoliVredenburg

