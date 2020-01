Mariah Carey eerste artiest met nummer 1-hit in vier decennia

Mariah Carey heeft een bijzonder record te pakken! De Amerikaanse zangeres is de eerste artiest met een nummer 1-hit in vier verschillende decennia.

Mariah Carey scoort nummer 1-hit in vier decennia

Mariah Carey is de eerste artiest ooit die in vier verschillende decennia een nummer 1-hit in de ‘Billboard Hot 100’ heeft weten te scoren! De 49-jarige zangeres heeft het record te danken aan haar kersthit ‘All I Want For Christmas Is You’, dat inmiddels al drie weken bovenaan de Amerikaanse hitlijst staat. Carey heeft zodoende een nummer-1 hit weten te scoren in de jaren 90, 00, 10 en 20.

Hoewel ‘All I Want For Christmas Is You’ al in 1994 werd uitgebracht, bereikte de track in december 2019 pas voor het eerst de top van de ‘Billboard Hot 100′. Het nummer is Carey’s negentiende nummer 1-hit, nadat de zangeres al veertien nummer 1-hits in de jaren 90 en vier nummer 1-hits in de jaren 00 scoorde.

Meest gestreamd in Nederland

Onlangs bleek Mariah’s kersthit ook in Nederland nog altijd mateloos populair: de track was in 2019 opnieuw het meest gestreamde nummer tijdens de feestdagen. De track levert de popster nog altijd jaarlijks enkele honderdduizenden euro’s op.

Bron: Billboard

