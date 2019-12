Amadou & Mariam met The Blind Boys of Alabama naar Nederland

Het Afro-popduo Amadou & Mariam en de soulfulle gospelgroep The Blind Boys of Alabama komen naar Nederland voor shows in Groningen en Nijmegen.

Amadou & Mariam & the Blind Boys of Alabama naar Nederland

Amadou & Mariam komen met The Blind Boys of Alabama naar Nederland! Op donderdag 14 mei 2020 betreden het Afro-popduo en de soulfulle gospelgroep het podium van De Oosterpoort te Groningen. Een dag later, op vrijdag 15 mei 2020, brengt het duo en de gospelformatie een bezoek aan Doornroosje in Nijmegen. Tijdens de show brengen de muzikanten een combinatie van hedendaagse Afrikaanse sounds met Afro-Amerikaanse rootsmuziek ten gehore.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf 21 december 2019 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van SPOT Groningen en Doornroosje. Uitverkocht? Kijk hier!

Rijke carrière

The Blind Boys of Alabama worden wereldwijd herkend als levende legendes in de gospelmuziek. Met vijf Grammy’s en een carrière die al 70 jaar overspant, staan de Blind Boysm er om bekend muzikale grenzen te overschrijden met hun bijzondere interpretaties. Traditionele gospelsongs, maar ook samenwerkingen met Eric Clapton, Prince en Tom Waits.

Bron: SPOT Groningen

