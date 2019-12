Natassa Bofiliou met ‘Monologue’ naar Melkweg Amsterdam

Fans van Natassa Bofiliou opgelet! De Griekse zangeres komt in het voorjaar van 2020 naar Amsterdam voor een bijzondere show in de Melkweg.

Natassa Bofiliou komt naar Nederland! Op maandag 9 maart 2020 betreedt de Griekse singer-songwriter het podium van de Melkweg in Amsterdam. Tijdens het optreden wordt de artieste bijgestaan door een band waarmee ze liederen uit haar eigen discografie, originele covers van bekende internationale nummers en onverwachte verrassingen ten gehore brengt.

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van de Melkweg. Uitverkocht? Kijk hier!

Bron: Melkweg

