Anne Clark met ’40 Years Anniversary Tour’ naar TivoliVredenburg

Anne Clark gaat volgend jaar op tournee! De Engelse artieste brengt als onderdeel van haar tour tevens een bezoek aan TivoliVredenburg in Utrecht.

Anne Clark komt naar Nederland! Op zaterdag 28 november 2020 staat de Britse zangeres op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht. Aanleiding van de show is een tour ter ere van haar veertigjarig jubileum.

Tickets zijn vanaf vrijdag 20 december 2019 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

Bijna 40 jaar geleden bracht de avant-gardistische muzikante haar debuutalbum ‘The Sitting Room’ uit. Hiermee zette de artieste zichzelf direct goed op de kaart. Op de plaat worden melancholische teksten ondersteund door afstandelijke elektronische muziek, wat een donker geheel creëert wat voorheen onbekend was. Door dit geluid wordt de 59-jarige zangeres gezien als een echte pionier.

