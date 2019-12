Snelle met zijn grootste show ooit naar AFAS live

Fans van Snelle opgelet! De Nederlandse rapper en zanger komt in oktober 2020 naar de Amsterdamse AFAS live voor zijn grootste eigen show ooit.

Snelle naar AFAS Live

Lars Bos, beter bekend als Snelle, kondigt zijn grootste soloconcert ooit aan! Op zaterdag 17 oktober 2020 betreedt de rapper het podium van AFAS Live in Amsterdam. De deuren van de poptempel openen om 18:30, waarna om 20:00 de muzikant met zijn ‘Lieve Jongens Band’ het podium betreedt voor een show vol hits en nieuwe muziek.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf zaterdag 21 december om 12:00 uur verkrijgbaar via een speciale website voor het evenement. Uitverkocht? Kijk hier!

Bijzonder jaar

2019 is onmiskenbaar het jaar van Snelle. Op 24 oktober dit jaar verscheen zijn album ‘Vierentwintig’, dat binnen één dag de gouden status behaalde en inmiddels al meer dan 126 miljoen keer is gestreamd. Op het album staan onder andere de hits ‘Reünie’ en ‘Lippenstift’ een samenwerking met Marco Borsato en John Ewbank.

Beide nummers stonden op #2 en #3 in de Nederlandse Top 40 waarmee Snelle de eerste Nederlandse artiest is die ooit met twee nummers tegelijk in de top 3 stond en zich hiermee in een rijtje artiesten mag scharen als Justin Bieber en Ed Sheeran. Daarnaast won hij in oktober ook de MTV EMA Award voor Best Worldwide Act en ontving hij maar liefst drie Edison nominaties.

Bron: AFAS Live

