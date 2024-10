Lionel Richie brengt ‘Say Hello To The Hits Tour’ naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Lionel Richie! De Amerikaanse popzanger brengt in 2025 een bezoek aan de Ziggo Dome in Amsterdam.

Lionel Richie in 2025 naar Ziggo Dome

Lionel Richie komt naar Nederland! De 75-jarige muzikant en zanger keert in 2025 terug in de Ziggo Dome. Richie brengt zijn ‘Say Hello To The Hits Tour’ op donderdag 19 juni 2025 naar de Amsterdamse concertzaal. De popster was in 2015 voor het laatst in de Ziggo Dome te vinden.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 25 oktober om 10:00 uur in verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

Bron: MOJO

