Porcupine Tree naar Ziggo Dome in 2022

Porcupine Tree komt naar Nederland! De Engelse band staat in het najaar van 2022 in AFAS Live in Amsterdam.

Porcupine Tree Ziggo Dome

Het concert vindt plaats op maandag 7 november 2022 en staat in het teken van het nieuwe album CLOSURE/CONTINUATION, dat al ruim tien jaar in de maak is. Het is de eerste keer dat de progressive rock band naar de Ziggo Dome komt.

Concertkaarten

Porcupine Tree tickets gaan op vrijdag 5 november 2021 in de verkoop. De kaartverkoop begint om 11:00 uur op de website van Ticketmaster.

Bron: Mojo

Foutje gezien? Mail de redactie.​