PVRIS in voorjaar 2022 naar 013 Tilburg

Goed nieuws voor fans van PVRIS. De Amerikaanse band komt in mei 2022 naar poppodium 013 in Tilburg.

Het concert vindt plaats op dinsdag 3 mei 2022 bij poppodium 013. De deuren van de Main-zaal openen om 19:00 uur, waarna het optreden om 20:00 uur begint.

Tickets voor PVRIS gaan op vrijdag 29 oktober 2021 in de online verkoop. Kaarten zijn vanaf 10:oo uur beschikbaar via de website van poppodium 013.

Bron: 013

