The Analogues geeft extra concert in Ziggo Dome

Wegens groot succes geeft Nederlandse Beatles-tributeband, The Analogues, een derde concert in de Amsterdamse Ziggo Dome.

The Analogues Ziggo Dome

Het extra optreden vindt plaats op zondag 18 september 2022. Het is de derde show in een reeks van drie in de Amsterdamse Ziggo Dome. De andere concerten vinden plaats op 16 en 17 september. Alle shows maken deel uit van de ‘Hello Goodbye – The Very Best From The Studio Years’ tour.

Concertkaarten

Tickets voor The Analogues gaan op De kaartverkoop gaan op donderdag 21 oktober in de verkoop. De kaartverkoop begint om 10:00 uur via de website van Ticketmaster.

Bron: Ticketmaster

Foutje gezien? Mail de redactie.​