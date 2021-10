De Dijk naar Paradiso Amsterdam met eindejaarsconcerten

Fans van De Dijk opgelet! De band geeft eind dit jaar een drietal concerten in het Amsterdamse poppodium Paradiso.

De shows vinden plaats op 16, 17 en 18 december 2021 in de Grote Zaal van Paradiso. De concertzaal opent haar deuren om 19:00 uur. Het voorprogramma start om 19:30 uur, waarna De Dijk om 20:30 uur begint met spelen.

Tickets voor De Dijk gaan op vrijdag 8 oktober 2021 in de verkoop. Kaarten zijn vanaf 10:00 uur verkrijgbaar op de website van het poppodium.

