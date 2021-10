Burna Boy naar Ziggo Dome Amsterdam

Burna Boy komt naar Nederland! In november 2021 is de artiest voor het eerst te zien in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Burna Boy naar Ziggo Dome

Het concert van Burna Boy vindt plaats op maandag 15 november 2021 en maakt deel uit van zijn Space Drift Tour. In 2019 was de Nigeriaanse zanger, songwriter en rapper ook in Amsterdam te zien. Toen stond hij in een uitverkochte AFAS Live Amsterdam.

Concertkaarten

Tickets voor Burna Boy kun je reserveren door je aan te melden voor de presale. Aanmelden kan op deze website. Meer info over de reguliere kaartverkoop volgt later.

Let op: Voor dit optreden geldt een minimumleeftijd van 14 jaar.

Bron: Ziggo Dome

