Voormalig Slipknot-drummer Joey Jordison (46) overleden

Ex-Slipknot drummer Joey Jordison is overleden, zo melden verschillende Amerikaanse media op basis van een statement van Jordisons familie.

Joey Jordison op 46-jarige leeftijd overleden

Voormalig drummer en mede-oprichter van Slipknot, Joey Jordison, is op 46-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse nieuwsmedia, waaronder ‘Rolling Stone’. Het nieuws werd bekendgemaakt middels een statement van de familie van de drummer. Jordison zou op vredige wijzen in zijn slaap zijn overleden. Over de doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt.

“Joey’s dood heeft ons met lege harten achtergelaten en met gevoelens van onbeschrijfelijk verdriet”, leest het statement van de familie. “Degenen die Joey kenden, begrepen zijn humor, zijn vriendelijke persoonlijkheid, groot hart en zijn liefde voor zijn familie en muziek. De familie van Joey vraagt vrienden, fans en media begrijpelijkerwijs om hun behoefte voor privacy en rust te respecteren gedurende deze moeilijke tijd.”

Slipknot

Jordison maakte tot 2013 deel uit van de succesvolle metalband Slipknot, waar hij medeoprichter van was. In 2016 kwam naar buiten dat de drummer aan Myelitis transversa leed, een aandoening waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt, waardoor hij voor enige tijd de controle over zijn benen verloor. Jordison speelde desondanks nog in verschillende bands, waaronder Vimic en Sinsaenum.

Bron: Rolling Stone

