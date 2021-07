The Killers komen in augustus met nieuw album ‘Pressure Machine’

The Killers hebben een nieuw album aangekondigd. De band komt in augustus met de nieuwe plaat, genaamd ‘Pressure Machine’.

The Killers kondigen album ‘Pressure Machine’ aan

Dat The Killers al een tijdje bezig waren met een nieuw album, was al bekend. De nieuwe plaat heeft inmiddels echter een naam en releasedatum gekregen. Het nieuwe album genaamd ‘Pressure Machine’ wordt op vrijdag 13 augustus 2021 uitgebracht.

‘Pressure Machine’ is het zevende studioalbum van de Amerikaanse rockers en volgt nog geen jaar na de release van ‘Imploding The Mirage’, het vorige album van de band dat in augustus 2020 uitgebracht werd. De uit Las Vegas afkomstige groep onthulde de nieuwe plaat middels een aankondiging op social media en deelde tegelijkertijd een korte video-teaser.

Bron: Twitter

Foutje gezien? Mail de redactie.​