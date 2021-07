Diggy Dex kondigt Carrousel Clubtour aan

Diggy Dex gaat touren! De Nederlandse rapper en zanger reist aankomend najaar langs een zestal poppodia door heel het land.

Diggy Dex kondigt clubtour aan

De nieuwe clubtour van Diggy Dex staat in het teken van zijn aankomende album ‘Carrousel’, dat op vrijdag 17 september wordt uitgebracht. De Amersfoortse muzikant begint in oktober aan zijn tour, die hem langs zalen in onder meer Utrecht, Groningen en Den Haag brengt. Koen Jansen, zoals de rapper/zanger daadwerkelijk heet, staat aankomend najaar in de volgende zalen:

2 oktober: Hedon, Zwolle

Hedon, Zwolle 8 oktober: TivoliVredenburg, Utrecht

TivoliVredenburg, Utrecht 9 oktober: Patronaat, Haarlem

Patronaat, Haarlem 15 oktober: Paard, Den Haag

Paard, Den Haag 22 oktober: Doornroosje, Nijmegen

Doornroosje, Nijmegen 30 oktober: De Oosterpoort, Groningen

Concertkaarten

Tickets voor de tour gaan op zaterdag 3 juli om 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster en/of de websites van de betreffende poppodia.

