Lorde brengt ‘The Solar Power Tour’ naar AFAS Live

Lorde komt naar Nederland! De Nieuw-Zeelandse zangeres reist in juni 2022 naar Amsterdam voor een concert in AFAS Live.

Na een jarenlange afwezigheid keerde Lorde onlangs terug met haar nieuwe single ‘Solar Power’. De zangeres kondigde tegelijkertijd een gelijknamig album aan en bij een nieuw album hoort natuurlijk een tour! De 24-jarige singer-songwriter begint in 2022 aan haar ‘The Solar Power Tour’ en brengt deze halverwege het jaar naar Nederland. Lorde betreedt het Amsterdamse podium op woensdag 8 juni 2022.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 25 juni 2021 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.