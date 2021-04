Ook WOO HAH! 2021 definitief afgelast

Ook WOO HAH! gaat deze zomer niet door. De organisatie van het hiphopfestival laat weten dat de aankomende editie definitief is geannuleerd.

WOO HAH! gaat voor het tweede jaar op rij niet door. De organisatie heeft vanwege de aanhoudende onzekerheid omtrent de geldende coronamaatregelen besloten om het hiphopfestival te annuleren.

“Ondanks berichten over garantiefondsen, op stoom komende vaccinatiecampagnes, test evenementen en andere straaltjes licht aan het einde van een heel lange tunnel, komt juli 2021 nog te vroeg om WOO HAH! te organiseren”, legt directeur Ruud Lemmen uit in een statement. Het festival hoopt op 8, 9 en 10 juli 2022 alsnog plaats te kunnen vinden.

Kaartkopers ontvangen op korte termijn de ticketgelden terug op hun rekening, zo meldt de organisatie van het festival.

Bron: Persbericht

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.