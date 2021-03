Lowlands kondigt 54 namen aan; o.a. Chemical Brothers en Liam Gallagher

Lowlands 2021 heeft maar liefst 54 acts aangekondigd. Onder meer The Chemical Brothers en Liam Gallagher komen naar het festival in Biddinghuizen.

Lowlands 2021 kondigt 54 acts aan

Lowlands 2021 heeft zijn eerste 54 namen aangekondigd! Onder anderen The Chemical Brothers, Liam Gallagher, The Opposites en Balthazar komen naar het festival dat aankomende zomer plaats hoopt te kunnen vinden.

Vertrouwen

De organisatie van Lowlands heeft er vertrouwen in dat het festival aankomende zomer op 20, 21 en 22 augustus plaats kan vinden. “Hoewel we op dit moment nog steeds te maken hebben met zware maatregelen is er gelukkig ook vaker positief nieuws te melden”, schrijft de organisatie op zijn website. “Zo wordt er inmiddels in hoog tempo gevaccineerd en is de huidige verwachting van de overheid dat rond eind juni alle kwetsbare mensen beschermd zijn die gevoelig zijn voor ziekenhuisopname.”

“We gaan ervan uit dat het daardoor mogelijk is om Lowlands van 20 t/m 22 augustus 2021 op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden – zonder anderhalve meter afstand of beperking in bezoekersaantal”, meldt het festival. De organisatie laat wel weten dat het doorgaan van het evenement afhankelijk is van toestemming vanuit de overheid. De 54 bevestigde namen zijn voorlopig dan ook onder voorbehoud van die toestemming.

Bron: Lowlands

