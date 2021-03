Scooter in 2022 voor het eerst naar Ziggo Dome

Scooter komt naar de Ziggo Dome. De Duitse techno-legende staat in het voorjaar van 2022 in de Amsterdamse concertzaal.

Scooter in 2022 naar Ziggo Dome

De groep, die tegenwoordig bestaat uit frontman H.P. Baxxter, Michael Simon en Sebastian Schilde, komt op 24 maart 2022 voor het eerst naar de Ziggo Dome. De show is onderdeel van de GOD SAVE THE RAVE Arena Tour, ter promotie van het aankomende album ‘God Save The Rave’. De nieuwe plaat wordt op 16 april 2021 uitgebracht.

Het publiek mag zich opmaken voor een avond vol iconische dance-tracks als ‘Hyper Hyper’, ‘Move Your Ass’ en ‘How Much Is The Fish’. Tickets voor het concert gaan op vrijdag 19 maart 2021 in de verkoop via de website van Eventim.

Bron: Persbericht Friendly Fire

