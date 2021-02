Foo Fighters releasen nieuw album ‘Medicine at Midnight’

Goed nieuws voor fans van Foo Fighters! De rockers zijn terug met een gloednieuw album genaamd ‘Medicine at Midnight’.

Foo Fighters delen nieuw album

De nieuwe plaat van de Amerikaanse rockband werd op vrijdag 5 februari uitgebracht. ‘Medicine at Midnight’ is het tiende studioalbum van de band rond frontman Dave Grohl. De groep deelde in de aanloop naar de release van het album al drie voorproefjes, in de vorm van singles ‘Shame Shame’, ‘No Son of Mine’ en ‘Waiting on a War’.

Het nieuwe album van de Foo’s is beschikbaar op de bekende streamingsdiensten en is tevens in fysieke vorm verkrijgbaar via onder andere Bol.com. Ben je benieuwd naar de nieuwe plaat? Check hem hier:

Bron: Spotify, Twitter

