3JS in najaar 2021 op tour langs poppodia

De 3JS hebben een mini-clubtour aangekondigd! De Volendamse band reist in november 2021 langs poppodia in Leeuwarden, Deventer en Den Haag.

Nu de aankomende kersttour van het Volendamse trio door de aanhoudende coronacrisis vrijwel zeker niet door kan gaan, heeft de band besloten om een nieuwe mini-tour aan te kondigen voor volgend jaar. De band reist in het najaar van 2021 langs de volgende zalen:

12 november 2021: Neushoorn, Leeuwarden

Neushoorn, Leeuwarden 13 november 2021: Burgerweeshuis, Deventer

Burgerweeshuis, Deventer 20 november 2021: Paard, Den Haag

Concertkaarten

Tickets voor de concerten zijn per direct in de verkoop gegaan. De kaarten zijn verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia, of de website van de band.

Bron: 3JS.nl

