OneRepublic verplaatst show in AFAS Live naar najaar 2021

OneRepublic heeft zijn concert in AFAS Live van een nieuwe datum voorzien. De band keert in oktober 2021 alsnog terug in de Amsterdamse concertzaal.

OneRepublic in 2021 naar AFAS Live

De Amerikaanse poprockband zou in eerste instantie op 20 oktober 2020 al in AFAS Live staan, maar door de aanhoudende coronacrisis kon dit concert destijds niet doorgaan. Inmiddels is er echter een vervangende datum voor de show gevonden. OneRepublic komt op donderdag 21 oktober alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

Concertkaarten

AFAS Live meldt dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog kaarten verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Helaas heeft #OneRepublic, i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus in heel Europa, besloten de huidige tournee te verplaatsen naar 2021. De show van OneRepublic in #AFASLive op 20 oktober 2020 is verplaatst naar 21 oktober 2021. Gekochte kaarten blijven geldig. pic.twitter.com/PospUzHO7K — AFAS Live (@AFASLive) November 9, 2020

Bron: AFAS Live

