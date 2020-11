Foo Fighters kondigen livestream concert aan

Foo Fighters geven binnenkort een exclusief livestream concert vanuit The Roxy in Hollywood. Het concert is in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 november live te volgen.

Tijdens de show speelt de band, die onlangs een gloednieuw album aankondigde, een volledige live-set. Daarnaast nemen de rockers de kijker mee backstage en bieden ze een unieke kijk vanaf het podium. De show start om 2:00 uur in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 november en is tot 48 uur na de start van de stream te bekijken.

Tickets voor de livestream zijn verkrijgbaar via deze link. Een deel van de opbrengst gaat naar Sweet Relief, een fonds dat financiële hulp biedt aan artiesten en medewerkers die hard geraakt worden door de gevolgen van de coronacrisis.

.@foofighters have shared a video for their new single Shame AND announced a livestream show from @theroxy on November 14. Tickets are on sale now! https://t.co/WkgZEaXYol pic.twitter.com/QgMr5xRywq — Stereoboard (@stereoboard) November 10, 2020

Bron: Persbericht Sony Music

