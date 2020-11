Marillion brengt ‘The Light At The End Of The Tunnel Tour’ naar Nederland

Marillion komt naar Nederland! De Britse band brengt zijn ‘The Light At The End Of The Tunnel Tour’ naar Eindhoven, Utrecht en Groningen.

Marillion langs Nederlandse poppodia

Goed nieuws voor fans van Marillion! De Britse rockers keren in het najaar van 2021 terug naar Nederland met hun ‘The Light At The End Of The Tunnel Tour’. De tournee brengt de band langs poppodia in Eindhoven en Utrecht, waar het in beide steden twee shows speelt, en Groningen:

20 oktober 2021: Muziekgebouw Eindhoven

Muziekgebouw Eindhoven 21 oktober 2021: TivoliVredenburg, Utrecht

TivoliVredenburg, Utrecht 23 oktober 2021: De Oosterpoort, Groningen

De Oosterpoort, Groningen 24 oktober 2021: TivoliVredenburg, Utrecht

TivoliVredenburg, Utrecht 26 oktober 2021: Muziekgebouw Eindhoven

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 6 november in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia.

Op donderdag 21 en zondag 24 oktober 2021 komt de legendarische Engelse progrockband Marillion (@MarillionOnline) terug naar Utrecht voor twee concerten in onze Grote Zaal! De ticketverkoop start aanstaande vrijdag 6 november om 10:00 via: https://t.co/1VDJpEdNR7 pic.twitter.com/3OwrWAkksU — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) November 2, 2020

