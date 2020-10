Graspop 2021 kondigt twaalf nieuwe namen aan, met o.a. Megadeth

Graspop 2021 heeft twaalf nieuwe namen aangekondigd! Het Belgische metalfestival onthulde vandaag de komst van onder meer Megadeth en Bullet For My Valentine.

Graspop heeft twaalf nieuwe namen bekendgemaakt voor de zomer van 2021! Het festival, dat dit jaar door de aanhoudende coronacrisis niet door kon gaan, kondigde vrijdag de komst van niemand minder dan Megadeth, Suicidal Tendencies, Bullet For My Valentine, A Day To Remember, Amaranthe, Creeper, Perturbator, The Pretty Reckless, Monster Magnet, Ihsahn, Spiritbox en Bütcher aan.

Eerder onthulde de organisatie al de komst van onder meer Aerosmith, Volbeat, Deep Purple, Faith No More en Gojira. Graspop Metal Meeting vindt volgende zomer tussen 17 en 20 juni 2021 plaats op de Stenehei in België. Meer informatie is te vinden op de website van het festival.

How about some new names for #GMM21 to start your weekend?! For all new confirmations check out: https://t.co/QjmtAibDog.

Don't forget tickets go on sale this Monday at 10:00am! pic.twitter.com/a5IqXDQEzQ

— GraspopMetalMeeting (@GraspopMetal) October 23, 2020