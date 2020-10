Chef’Special verplaatst concerten naar eind 2021

De concerten die Chef’Special in december in AFAS Live, Klokgebouw Eindhoven en Rotterdam Ahoy zou geven gaan niet door. De band heeft besloten om de shows naar eind 2021 te verplaatsen.

Chef’Special zou begin december de podia in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam betreden, maar door de aanhoudende coronacrisis en de nieuw aangekondigde maatregelen kunnen deze shows niet doorgaan. De band heeft daarom besloten om de concerten met een jaar te verplaatsen. De populaire groep staat op de volgende data alsnog in de zalen:

Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe data. Daarnaast zijn er nog kaarten verkrijgbaar via de website van de band.

Concert van @ChefSpecial wordt verplaatst! Door de COVID-19 maatregelen, is het in december niet mogelijk om de show in te organiseren.

