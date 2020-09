The Black Crowes verplaatsen concerten naar najaar 2021

The Black Crowes hebben hun Nederlandse concerten verplaatst. De band komt de shows in AFAS Live en 013 in het najaar van 2021 inhalen.

The Black Crowes verplaatsen shows

De aankomende concerten van The Black Crowes in AFAS Live en 013 Tilburg gaan niet door. De band heeft in verband met de maatregelen rondom het aanhoudende coronavirus moeten besluiten om zijn tournee te verplaatsen. De gebroeders Robinson zouden op 28 oktober in AFAS Live staan, terwijl het concert in 013 Tilburg voor 2 november op het programma stond.

Beide shows zijn nu met ruim een jaar verplaatst. De Amerikaanse band reist op maandag 1 november 2021 naar Amsterdam om het concert in AFAS Live in te halen. De show in 013 Tilburg wordt op vrijdag 19 november 2021 ingehaald. Voor het concert in Tilburg is nog een klein aantal tickets verkrijgbaar.

