Opeth in 2021 twee keer naar TivoliVredenburg

Opeth geeft volgend jaar twee bijzondere shows in TivoliVredenburg! De metalband komt zijn dertigjarig jubileum vieren in het Utrechtse poppodium.

Opeth twee keer naar TivoliVredenburg

Opeth viert zijn dertigste verjaardag en doet dit met een bijzondere tour! Tijdens de ‘Evolution XXX ‘By Request’ Tour’, die in het najaar van 2021 naar Nederland komt, kunnen fans de setlist bepalen.

De Zweedse metalband strijkt tweemaal in het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg neer. De eerste show vindt op dinsdag 19 oktober 2021 plaats in de Ronda, terwijl het tweede concert op woensdag 20 oktober 2021 in de Grote Zaal gegeven wordt. Fans kunnen vanaf maandag 7 september via Opeth.com stemmen op welke nummers zij willen horen.

Concertkaarten

Tickets voor de bijzondere concerten gaan op maandag 7 september in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: TivoliVredenburg

