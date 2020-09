De Jeugd Van Tegenwoordig verplaatst tour “vanwege het gezeik”

De Jeugd Van Tegenwoordig heeft zijn aankomende clubtour naar 2021 verplaatst. Dat laat de groep weten via een bericht op Instagram.

De Jeugd Van Tegenwoordig verplaatst tour

De hiphopgroep laat in de Instagram-post weten dat de tour wegens ‘welbekende problemen’ verzet moet worden. De aankomende POMO-tour van de mannen zou in oktober 2020 plaats gaan vinden, maar door de maatregelen rondom de aanhoudende coronacrisis heeft de formatie moeten besluiten om zijn tour naar 2021 te verschuiven.

“Vanwege het gezeik”

DJVT-lid Vjeze Fur maakt middels een eigen Instagram-bericht duidelijk dat hij er klaar mee is. “De tour van @dejeugd is weer verplaats. Vanwege het gezeik”, schrijft de muzikant.

De rapper vraagt zich openlijk af of de overheid zich iets aantrekt van de situatie waar de culturele sector zich in bevindt: “We gaan het morgen mee maken hoe weinig de overheid geeft om cultuur. SO naar alle mensen die droog brood moeten eten omdat ze niet bij KLM of booking.com werken maar in de culturele sector. Zoals geluidsman, catering, podium bouwers etc..”

Sceptisch

Ook Willie Wartaal laat weten dat hij moeite heeft om de regering te vertrouwen. “Wat vervelend is, is dat je de regering, mensen die eigenlijk best wel vaak tegen je liegen… Die mensen, daar moet je op vertrouwen als er een wereldwijde pandemie gaande is”, vertelt de rapper in gesprek met Cafe Weltschmerz. “Daar wordt ik onrustig van. Want ik weet niet wanneer ze de waarheid spreken.”

Willie vindt het goed dat mensen met een sceptisch oog naar de overheid kijken: “Ik ben een beetje sceptisch naar de regering toe. En dat moeten we ook zijn. Ik denk dat de regering dit soort mensen dankbaar moet zijn dat ze scherp gehouden worden. Want het zijn gewoon mensen. En mensen zijn gewoon ratten. Als het kan, proberen ze mensen ‘te neuken’ voor geld of macht. Dus het is goed dat mensen sceptisch bejegend worden.”

Bron: Instagram, Cafe Weltschmerz

Foutje gezien? Mail de redactie.​