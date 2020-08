The Killers nu al terug in de studio: “Nieuw album in 2021”

The Killers brachten afgelopen vrijdag nog hun nieuwe album ‘Imploding The Mirage’ uit, maar frontman Brandon Flowers onthult in een nieuw interview dat er nóg een plaat op komst is.

The Killers komen in 2021 met nieuw album

Flowers sprak onlangs met het Britse magazine NME en liet in het interview weten dat de band over ‘ongeveer tien maanden’ nog een album uit gaat brengen. De zanger vertelt dat het werken aan ‘Imploding The Mirage’, het nieuwe album dat de rockers afgelopen vrijdag uitbrachten, tot een explosie aan nieuwe nummers heeft geleid.

“Weet je wanneer mensen dat zomaar zeggen? Iedere keer als iemand een plaat maakt, zeggen ze dat ze wel 50 nummers hebben en dat ze nóg een album uit gaan brengen. Wij gaan dat echt doen”, vertelt Flowers. “We gaan over ongeveer 10 maanden nog een album uitbrengen. We zijn al terug in de studio.”

“Ik had veel tijd over”

De frontman legt uit dat hij vanwege de aanhoudende coronacrisis veel ruimte heeft gehad om te schrijven: “Ik had veel tijd over. Normaal gesproken zou ik me nu opmaken om te gaan touren, maar die tijd heb ik nu besteed aan het schrijven van meer nummers. Het is behoorlijk vruchtbaar geweest.”

Flowers heeft hoge verwachtingen voor de aankomende plaat, die nog voor de zomer van 2021 moet verschijnen: “Ik ben erg opgewonden. Het wordt wellicht nog beter dan dit album (‘Imploding The Mirage’, red.).”

Bron: NME

