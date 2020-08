Bon Iver verplaatst show in Ziggo Dome opnieuw

Bon Iver heeft zijn concert in de Ziggo Dome opnieuw verplaatst. De Amerikaanse band komt in het najaar van 2021 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

Bon Iver heeft zijn concert in de Ziggo Dome voor een tweede keer verplaatst. De indiefolkband zou in eerste instantie op 24 april 2020 al naar Amsterdam komen, maar door de nog altijd aanhoudende coronacrisis kon dit concert destijds niet doorgaan. Het optreden werd verplaatst naar 18 januari 2021, maar inmiddels is besloten om de show opnieuw te verschuiven.

De Amerikaanse formatie reist op dinsdag 9 november 2021 alsnog naar Amsterdam om het concert in de Ziggo Dome in te halen. De concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog altijd kaarten verkrijgbaar via de website van Eventim.

It is with great care and empathy to all involved that we announce the rescheduling of these tour dates in Europe and the UK to the summer and autumn of 2021, respectively. All previously purchased tickets will be valid for these rescheduled dates. pic.twitter.com/7Sa1CLMRAI

— Bon Iver (@boniver) August 25, 2020