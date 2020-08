Racoon voor vier shows naar Openluchttheater Caprera

Goed nieuws voor fans van Racoon! De band komt in september naar Openluchttheater Caprera en speelt hier maar liefst vier shows.

Racoon naar Openluchttheater Caprera

Openluchttheater Caprera sluit zijn seizoen in september af met vier concerten van Racoon! De Zeeuwse band komt op vrijdag 25 en zondag 26 september 2020 naar het openluchttheater in Bloemendaal en geeft twee shows per dag. Om de verplichte anderhalve meter afstand te garanderen, zijn er maximaal 260 personen per concert toegestaan. De rockers staan op zowel vrijdag als zaterdag om 18:00 uur en 21:00 uur op het podium.

Concertkaarten

Tickets voor de concerten zijn per direct verkrijgbaar via de website van het openluchttheater.

Bron: Openluchttheater Caprera

