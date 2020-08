The Killers releasen nieuw album ‘Imploding The Mirage’

Goed nieuws voor fans van The Killers! De Amerikaanse rockband bracht vandaag zijn gloednieuwe album ‘Imploding The Mirage’ uit.

The Killers brengen nieuw album uit

‘Imploding The Mirage’ is het zesde studioalbum van de uit Las Vegas afkomstige rockers. De groep deelde de afgelopen maanden maar liefst vier voorproefjes van de release, in de vorm van singles ‘Caution’, ‘Fire In Bone’, ‘My Own Soul’s Warning’ en ‘Dying Breed’.

Het nieuwe album van Brandon Flowers en co. bevat tien nummers is inmiddels beschikbaar op alle bekende streamingsdiensten. Daarnaast is de plaat tevens in fysieke vorm verkrijgbaar, bij onder andere Bol.com.

Check ‘Imploding The Mirage’ op Spotify:

