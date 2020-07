A-ha verplaatst show in AFAS Live naar 2021

Het concert van A-ha in AFAS Live gaat aankomend najaar niet door. De Noorse band heeft besloten om zijn tournee naar het voorjaar van 2021 te verplaatsen.

A-ha zou op woensdag 18 november 2020 naar AFAS Live komen in het kader van zijn ‘Hunting High & Low Tour’. Door de aanhoudende coronacrisis heeft de band echter besloten om zijn tournee uit te stellen. De band komt op woensdag 5 mei 2021 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal om de show in te halen.

AFAS Live meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er tevens nog kaarten verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

