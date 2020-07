The Killers onthullen releasedatum nieuw album

The Killers hebben de releasedatum van hun aankomende album bekendgemaakt! Het nieuwe album van de rockband verschijnt in augustus.

The Killers onthullen releasedatum album

Goed nieuws voor fans van The Killers! De band heeft de releasedatum van zijn gloednieuwe studioalbum, genaamd ‘Imploding The Mirage’, onthuld. De rockers moesten de release door de aanhoudende coronacrisis een tijdje uitstellen, maar binnenkort is het zover. ‘Imploding The Mirage’ ligt vanaf vrijdag 21 augustus in de schappen.

Brandon Flowers en co. deelden tot dusver drie singles van de aankomende plaat: ‘Caution’, ‘Fire In Bone’ en ‘My Own Soul’s Warning’. Het tien nummers tellende album kan al gereserveerd worden via Bol.com.

COVID-19 monkey wrenched us. But we persevered. Folks, mark your calendars. “Imploding The Mirage” is out August 21st. Pre-order the album here: thekillers.lnk.to/Store Posted by The Killers on Thursday, July 16, 2020

Bron: Facebook

