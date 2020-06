The Offspring, Life of Agony en meer in 2021 alsnog naar Jera On Air

The Offspring, Life of Agony en meer komen volgend jaar alsnog naar Jera On Air! Het festival heeft meer dan twintig namen doorgeschoven naar de volgende editie.

Jera On Air verplaatst acts naar 2021

Jera On Air heeft een grote lijst acts aan zijn line-up voor 2021 toegevoegd! Het festival heeft ruim twintig namen doorgeschoven die deze zomer al op het Limburgse podium zouden staan. Zoals bekend kon deze editie echter niet doorgaan in verband met de huidige coronacrisis.

Onder meer headliners The Offspring, The Hives en Life of Agony komen in juni 2021 alsnog naar Ysselsteyn. Ook Neck Deep, Knocked Loose, While She Sleeps, Of Mice & Men, Counterparts, Good Riddance, Anti-Flag, For The Fallen Dreams, Malevolence, Northlane, Suicide Silence, Nasty, Rise of the Northstar, Incendiary, Crossfaith, Higher Power, Lion Heart, Jesus Piece, Mayleaf, Belverdere en Mark of Chaos zijn volgend jaar op het Limburgse podium te vinden.

JOA 2021

De aankomende editie van het festival vindt op 24, 25 en 26 juni 2021 plaats in Ysselsteyn. Reeds gekochte tickets voor Jera On Air 2020 blijven gewoon geldig voor de volgende editie. Festivalgangers die eerder al tickets hebben aangeschaft krijgen deze week bericht over hoe ze hun kaarten eventueel om kunnen zetten naar een voucher of een geld-teruggave.

Bron: Persbericht Jera On Air

