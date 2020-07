Singer-songwriter Silvester bracht onlangs zijn debuutalbum ‘My Way Out’ uit. De muzikant neemt zijn luisteraars mee op een meeslepende reis door zijn liefdesleven, vol ups en downs.

Albumreview en interview: Silvester – ‘My Way Out’

Het heeft even geduurd voordat de Utrechtse zanger en gitarist besloot om zijn eerste album uit te brengen. De twaalf nummers op ‘My Way Out’ zijn namelijk geschreven over een periode van vijftien jaar. De singer-songwriter schreef in al die jaren nog veel meer nummers, maar deze twaalf zijn blijven hangen.

Artiesten Nieuws ontmoette Silvester vrijdagmiddag voor een interview onder het genot van een door de muzikant aangeraden en verrassend lekkere beyond meat burger. “Mensen eten te veel vlees. Het is slecht voor de planeet, slecht voor de dieren en slecht voor de mens,” vertelt de artiest. “Ik wil niemand de maat nemen, ik zeg alleen: Dit is een verdomd goede burger.”

Album maken stond op bucket list

Nadat de serveerster ons de smakelijke burgers voorgeschoteld heeft, begint Silvester zijn verhaal. De singer-songwriter, in het dagelijks leven een succesvol ondernemer, vertelt dat zijn debuutalbum op zijn bucket list stond: “Al vijftien jaar schrijf ik liedjes omdat ik daar plezier uit haal. Op een gegeven moment heb ik besloten dat er een album met twaalf nummers moest komen. Ik heb niet echt een intentie als ik schrijf. Ik houd gewoon van muziek. Naar concerten gaan, festivals, vinyl platen sparen, muziek op de headphones en zelf muziek maken. Het is mijn hobby, één van mijn passies. Als iemand mij er geld voor wil geven prima, maar anders ga ik er ook net zo hard mee door.”

Het album met de twaalf nummers werd uiteindelijk ‘My Way Out’. Het resultaat mag er zijn: ‘My Way Out’ neemt de luisteraar mee op een meeslepende reis door de jaren en het liefdesleven van Silvester, vol met ups en downs. De songs zijn gebaseerd op ervaringen die de zanger door de jaren heen opdeed. Maar dat betekent niet per se alles waargebeurd is: “Soms is de waarheid beter dan fictie, en soms andersom. Vaak overdrijf ik de werkelijkheid een beetje of haal ik het uit de context.”

De nummers werden met enkel een akoestische gitaar geschreven en later uitgewerkt met producer en voormalig Moke-drummer Rob Klerkx. De producer trommelde vervolgens muzikanten op uit zijn omgeving en eigen band, Rob Klerkx and the Secret. Silvester: “Ik was erg onder de indruk van de kunde en professionaliteit van al deze muzikanten.” De singer-songwriter kreeg daarnaast ook hulp van zijn goede vriend Jeroen Makkink, die een aantal elektrische gitaarpartijen voor zijn rekening nam.

Sterke eerste indruk

Het album opent met de track ‘Heroes’, dat voor velen een eerste kennismaking met Silvester zal zijn. Het nummer maakt een goede eerste indruk. In de track zijn invloeden van Britse bands als Keane en het vroegere werk van Coldplay hoorbaar en met zijn catchy en krachtige refrein heeft het nummer een hoog meezinggehalte. Silvester zingt over vrijheid en samen met je geliefde de wereld rondreizen. Een hoopgevend topic waar velen, zeker in deze corona-tijd, naar zullen snakken.

Titeltrack ‘My Way Out’ is het volgende nummer op de plaat en toont een geheel andere kant van de singer-songwriter. De softere track is intiemer en gevoeliger dan de albumopener, met een tekst die over eenzaamheid en het missen van je geliefde lijkt te gaan. Toch klinkt de song niet verdrietig, maar heeft het een verrassend relaxte vibe.

Dromen en roze wolken

Het album gaat verder met de track ‘Stardust’, een nummer dat op een bijzondere wijze tot stand kwam. “Dit nummer ontstond tijdens de laatste dagen van de opnames,” vertelt Silvester. “Ik werd ’s nachts wakker om vijf uur, toen had ik het gedroomd. Ik was destijds zoveel bezig met het schema van opnemen… Blijkbaar doet dat iets met je. Ik pakte toen direct een gitaar en speelde een paar akkoorden. De basis. De rest kwam er in de studio bij.”

Het nummer heeft een Britrock-achtige sound, met invloeden van Oasis en een outro dat doet denken aan ‘Karma Police’ van Radiohead. De tekst van het lied heeft een filosofische insteek en gaat in op de onschuld van de mens. Kunnen we het ons kwalijk nemen dat we zijn wie we zijn, wanneer we onszelf niet gemaakt hebben? “Can we be to blame for who we are? We’re the bullets not the gun.”

‘Elevator’, de volgende track op het album, is tekstueel gezien één van de sterkste nummers van de plaat. Het ingetogenere nummer, dat ondersteund wordt door een mooie strijksectie, gaat over de pieken en dalen van liefde, met een lift als metafoor. De lift brengt je omhoog naar de roze wolk, maar toch is er een sombere ondertoon. Elke lift komt immers ooit weer naar beneden. Wat volgt is een keuze: de lift verlaten, of binnen blijven en de ups en downs blijven beleven.

Zowel muzikaal als tekstueel gezien is ‘Elevator’ zonder twijfel één van de hoogtepunten op het album, iets dat Silvester beaamt wanneer hij zegt dat het nummer één van zijn favorieten is. De singer-songwriter omschrijft de track als ‘misschien wel het meest originele, authentieke nummer op het album’ en noemt de song het themanummer van het album, wat onderstreept wordt door de lift die op de achterkant van de album artwork te zien is.

Contrast

Het muzikale contrast is groot met het nummer dat daarop volgt. ‘Pretend’ is een knallende rocksong met een drijvende baslijn en hypnotiserend elektrisch gitaarspel in het refrein. Het nummer gaat over een persoon die zich anders voordoet dan hij is, in de hoop het hart van zijn geliefde te winnen. Toch bekruipt de hoofdpersoon tegen het einde van het nummer een gevoel van schuld: “Maybe someday I can give you the love you deserve. But maybe it’s better if you run away. Cause you might get hurt.” Silvester noemt het nummer zijn favoriete track van het album en het moge duidelijk zijn waarom. Na ‘Elevator’ is ‘Pretend’ opnieuw een ijzersterke song.

“Niemand weet waarom hij leeft”

Het album gaat verder met ‘Fools’. Het filosofische nummer is een catchy geheel met een aanstekelijk ritme en een vrolijke vibe. Silvester legt het idee achter het nummer uit: “Het gaat eigenlijk over de volgende generatie en dat we allemaal sukkels zijn. Niemand weet waarom hij of zij leeft. We zitten op een rotsblok dat met zo’n 100.000 kilometer per uur door het niets knalt. Deze generatie krijgt op een gegeven moment kinderen en dan moeten wij hun vervolgens uitleggen wat we zelf niet snappen. Dit is een bizarre situatie waar we in zitten. Gelovigen moeten dit nummer maar even skippen haha.”

Nirvana

Het volgende nummer schiet een hele andere kant uit en klinkt een stuk agressiever. ‘Don’t Get Me Wrong’ lijkt sterk beïnvloedt te zijn door Nirvana, iets wat Silvester onderstreept: “Rob en ik zijn allebei Nirvana en Alice in Chains fans. ‘Don’t Get Me Wrong’ is echt een Nirvana song en in de productie hebben wij besloten om het ook echt een Nirvana song te maken. Dit was erg leuk om te doen.”

De singer-songwriter laat weten dat zijn nummers allemaal begonnen met enkel een akoestische gitaar als instrumentatie. Vervolgens stuurde hij demo’s naar producer Rob Klerkx. “Ik moest alles opnemen en naar Rob sturen. Dan ging hij het luisteren. Vervolgens spraken we af en gingen we er aan werken, Dat is de pre-productie, het verbeteren van de songs.

Alice in Chains

Het grunge-gevoel wordt doorgetrokken in het volgende nummer van de plaat, genaamd ‘Jealous of the Devil’. Het nummer grijpt naar elementen van de sound van bekende grungebands zoals Alice in Chains en opnieuw Nirvana. De sterke gitaarriff en de drijvende baslijn zijn zonder twijfel de sterren van het nummer. De tekst beschrijft een relatie met een vrouw die slecht voor je is, maar tegelijkertijd verslavend : “Hell is filled with girls like you, that’s why I’m jealous of the devil.”

Intieme liefdesliedjes

Het volgende nummer op de plaat heet ‘Blue’. Een iets softer nummer in vergelijking met de voorgaande twee tracks, met een mooie strijksectie. De zanger zingt over zijn obsessie voor zijn geliefde. Zijn hele leven staat in het teken van zijn liefde, die hem verlaten lijkt te hebben. De track is een prima, toegankelijk popnummer.

De plaat gaat verder met ‘Wrong Turn’, een nummer dat zomaar van het album ‘A Moon Shaped Pool’ van Radiohead afkomstig had kunnen zijn. Het intieme, gevoelige nummer bevat een ingetogen akoestische gitaarriff, dat wordt versterkt door een mooie cellolijn. Het nummer laat de luisteraar weten dat een fout niet per se negatieve gevolgen hoeft te hebben. De ‘verkeerde afslag’, die Silvester als metafoor gebruikt, redt hem van een doodlopende straat en leidt hem naar zijn geliefde. ‘Wrong Turn’ is een mooi liefdeslied, met een sterke tekst en levensles. Speciale aandacht gaat uit naar de lijn “Who’s gonna catch you when I fall?”, een zin die de luisteraar tot denken zal aanzetten.

Ups en downs

De volgende track op het album, ‘You Make It Right’, vat de grote diversiteit aan sounds op de hele plaat eigenlijk samen in één song. Silvester zingt over eenzaamheid en moeilijke tijden, totdat het refrein aan bod komt waarin hij zijn geliefde ontmoet. De tekst is duidelijk: “You make it right, when you’re by my side.” Het refrein is uplifting en staat in groot contrast met het sombere begin van het nummer. De singer-songwriter eindigt het nummer met een smeekbede aan zijn geliefde: “You make it right, so please don’t leave my side.”

‘Lonely Fool’ is de afsluiter van het album. De track wordt gekenmerkt door een Radiohead-achtige melancholiek, gecombineerd met Arabische invloeden die doen denken aan het werk van Tamino. Silvester kiest ervoor om zijn album op een sombere noot af te sluiten en zingt over eenzaamheid en gemiste kansen. De track kent een bijzondere mix, met onder meer elektronische drums en verschillende effecten op de achtergrond, waarmee Silvester nog maar eens zijn veelzijdigheid aantoont. De track zet op sterke wijze een punt achter een reis door de jaren en een zoektocht naar liefde.

Conclusie

Silvester stelt zich op indrukwekkende wijze voor aan de muziekwereld met zijn debuutalbum ‘My Way Out’. Met een ijzersterke productie, helder en divers geluid, breed scala aan instrumenten en sterke teksten maakt de Utrechtse singer-songwriter een krachtige eerste indruk. De luisteraar wordt vanaf de eerste toon gegrepen en meegenomen op een meeslepende reis langs ingetogen liefdesliedjes, knallende pop- en rocksongs en rauwe grunge. Silvester mag trots zijn op zijn veelbelovende debuut.

‘My Way Out’ is beschikbaar op YouTube en de bekende streamingsdiensten zoals Spotify, Deezer, Tidal en Apple Music.

Silvester – ‘My Way Out’

Nummers en teksten: Silvester

Productie: Rob Klerkx (PlayHard! Records)

Opname en mix: Quintijn Verhoef (Independent Recordings)

Master: Darius van Helfteren

Muzikanten

Silvester: zang, gitaar, elektrische gitaar, achtergrondzang

Rob Klerkx: drums, gitaar, achtergrondzang

Jeroen Makkink: elektrische gitaar

Quintijn Verhoef: elektrische gitaar

Gideon Ferrero: basgitaar

Julia Philippens: viool

Mascha van Nieuwkerk: cello

Lode de Roos: toetsen, piano

Wat vind jij van het album? Laat het Silvester weten! Contact: Silvestermusic@yahoo.com

