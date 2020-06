Rhythm & Blues Night viert in 2021 jubileum in De Oosterpoort

De Rhythm & Blues Night brengt al bijna dertig jaar topacts uit de internationale blueswereld samen onder één dak. In 2021 wordt de dertigste editie gevierd.

Jubileumeditie Rhythm & Blues Night in Groningen

Op vrijdag 30 april 2021 viert men bij De Oosterpoort te Groningen de dertigste editie van het festival. De organisatie brengt al jaren verschillende topacts naar Nederland. Het festival is voor iedereen die van blues, roots en rhythm ‘n’ blues houdt. Het festival heeft de volgende namen voor de jubileumeditie weten te strikken: Rocket From The Crypt, Ana Popovic, Reverend Horton Heat, Kitty, Daisy & Lewis, Lee Fields and the Expressions, Lindsay Beaver, Miss Martha High and the Italian Royal Family, The Delta Bombers, Bonnie Bishop, James Hunter Six, The Delta Bombers, Carlton Jumel Smith en Cedric Burnside.

Het poppodium zal in de loop der tijd meer namen bekendmaken.

Kaartverkoop

Tickets voor Rhythm & Blues Night zijn te koop via de website van SPOT Groningen.

Bron: SPOT

