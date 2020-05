Amsterdamse theaters werken samen aan coronaproof voorstellingen

Het Koninklijk Theater Carré, Theater Bellevue en De Kleine Komedie slaan de handen ineen en starten in juli met coronaproof voorstellingen.

De directies van de drie Amsterdamse theaters hebben de koppen bij elkaar gestoken voor het project ‘S A M E N’, om theatershows aan te kunnen bieden die binnen de anderhalvemetersamenleving passen. De deuren van het Koninklijk Theater Carré gaan in juli open voor de speciale voorstellingen waarbij naar verwachting maximaal honderd bezoekers welkom zijn. Onder meer Spinvis, Freek de Jonge, Erik van Muiswinkel en Dolf Jansen hebben inmiddels een optreden bevestigd.

Om de anderhalve meter afstand tussen de bezoekers te garanderen, vervangt Carré zijn stoelen door bankjes en andere decoraties. Zo hoopt het theater een intieme sfeer te creëren. De speciale voorstellingen duren maximaal anderhalf uur, zonder pauze. De kaartverkoop gaat halverwege juni van start.

Bron: Koninklijk Theater Carré, De Kleine Komedie, Bellevue

