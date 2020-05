Ed Sheeran doneert 170.000 pond aan oude middelbare school

Ed Sheeran heeft geld aan zijn oude middelbare school gedoneerd. Hierdoor hoopt hij dat scholieren meer interesse in de kunstsector krijgen.

Ed Sheeran doneert enorm bedrag

De zanger heeft maar liefst 170.000 pond, ongeveer 190.000 duizend euro, gedoneerd aan zijn oude middelbare school in Suffolk, zo meldt het Britse roddelblad ‘The Sun’. Het doel van de artiest is om scholieren geïnteresseerd te laten worden in de kunstsector.

De school heeft inmiddels geïnvesteerd in camera’s, MacBooks, professionele compositie- en opnamesoftware. Ook heeft de school zijn repetitieruimtes geüpgraded en ervoor gezorgd dat er nu een fotostudio beschikbaar is. Hierdoor kunnen de leerlingen kennis maken met de verschillende vakgebieden.

Bron: De Telegraaf

