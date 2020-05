Australië winnaar van eerste digitale Songfestival

Australië is de eerste winnaar van het AI (artificiële intelligentie) Songfestival. Dat werd dinsdag tijdens een livestream op YouTube bekendgemaakt.

Australië winnaar digitaal Songfestival

Dinsdag werd bekendgemaakt dat Australië zich de allereerste winnaar van het AI (artificiële intelligentie) Songfestival mag noemen. Team ‘Uncanny Valley’ won het evenement met het nummer ‘Beautiful The World’. De track werd, net als de overige inzendingen, voor een groot deel door artificiële intelligentie gemaakt.

Strijd

In totaal namen dertien teams uit Europa en Australië deel aan de online editie van het AI Songfestival. De winnaar werd gekozen door een panel van AI-professionals en aan de hand van stemmen die kijkers de afgelopen weken konden indienen. “We waren verbaasd over het brede scala aan innovatieve benaderingen van de teams om AI te gebruiken in hun creatieve proces. Elk AI Songfestivalnummer voelde op een verschillende manier heel persoonlijk aan, en dit weerspiegelt hoe de artistieke visie van elk team heeft bepaald hoe het met AI samenwerkt”, aldus de AI-experts.

Onder anderen Willie Wartaal was onderdeel van het team dat Nederland vertegenwoordigde tijdens de wedstrijd en zij behaalden een derde plaats.

Bron: Telegraaf

