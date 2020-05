Kantoor van advocaten van o.a. Madonna en Lady Gaga gehackt

Het advocatenkantoor van bekende artiesten zoals Lady Gaga en Madonna is gehackt. Dat bevestigt het kantoor aan BBC News.

Grubman Shire Meiselas & Sacks, een Amerikaans advocatenkantoor, is gehackt. De organisatie bevestigt dit in gesprek met onder meer BBC News. ”We hebben onze cliënten en het personeel inmiddels ingelicht”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Binnen Grubham werken advocaten die meer dan 200 beroemdheden vertegenwoordigen, waaronder Elton John, U2, Lady Gaga, Drake, Madonna en Robert De Niro. Tijdens de kraak hebben de hackers ruim 750 gigabyte aan data weten te bemachtigen, waaronder persoonlijke gegevens zoals contracten privémails van de artiesten. De daders eisen nu losgeld geld. Gelukkig zijn er inmiddels experts ingeschakeld om het bedrijf te helpen en heb bij te staan.

Bron: BBC News

