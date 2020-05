Zangeres Betty Wright overleden aan kanker

De Amerikaanse soulzangeres Betty Wright is gisteren overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt het Amerikaanse nieuwsplatform CNN.



Betty Wright overleden

De zangeres heeft haar strijd tegen kanker verloren, nadat in het najaar van 2019 baarmoederhalskanker bij de muzikante werd vastgesteld. De familie van Betty maakte in de nacht van zondag 10 mei 2020 op maandag 11 mei 2020 bekend dat hun geliefde familielid niet meer bij hen is.

Overleden in eigen huis

Toen de ziekte bij Wright werd vastgesteld riep haar zus, Chaka Khan, haar volgers op Twitter op om voor Betty te bidden; ”Oproep aan al mijn PrayWarriors. Mijn geliefde zus, Betty Wright heeft nu behoefte aan al uw gebeden,” aldus Chaka.

Bron: CNN

