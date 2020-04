Trivium releaset single ‘Amongst the Shadows & the Stones’

Trivium is terug met een gloednieuwe track! De Amerikaanse metalband kwam donderdag met een nieuwe single genaamd ‘Amongst the Shadows & the Stones’.

Trivium terug met nieuwe single

Goed nieuws voor fans van Trivium! De band heeft het derde voorproefje gedeeld van zijn aankomende plaat ‘What The Dead Men Say’. Nadat Matt Heafy en co. eerder al de singles ‘Catastrophist’ en titeltrack ‘What the Dead Men Say’ deelden, heeft het nu de derde single van de plaat uitgebracht. ‘Amongst the Shadows & the Stones’ verscheen donderdag online.

Het aankomende studioalbum van de Amerikaanse band verschijnt op vrijdag 24 april. De plaat is te reserveren via onder andere Bol.com.

Bron: YouTube

