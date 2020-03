Trijntje Oosterhuis verplaatst clubtour naar najaar 2020

Trijntje Oosterhuis heeft haar clubtour verzet. Wegens de corona-maatregelen van het kabinet heeft de zangeres een aantal nieuwe concertdata aangekondigd.



Trijntje verplaatst clubtour

Slecht nieuws voor fans van Trijntje Oosterhuis. Doordat het kabinet alle evenementen tot maandag 1 juni 2020 heeft verboden, moest het voormalig jurylid van The Voice Of Holland haar clubtour verplaatsen. Dat laat de artiest op Instagram weten. Bekijk hieronder de nieuwe speeldata en -locaties:

Zaterdag 29 augustus 2020: Metropool, Hengelo

Vrijdag 11 september 2020: Victorie, Alkmaar

Zaterdag 12 september 2020: Paard, Den Haag

Zondag 13 september 2020: de Melkweg, Amsterdam

Zondag 27 september 2020: Muziekgieterij, Maastricht

‘Love stream’

De ‘Vlieg Met Me Mee’-zangeres maakte onlangs op Twitter bekend dat zij elke avond via Facebook en Instagram een ‘Love Stream’ gaat publiceren, een live stream performance. Verder is Oosterhuis vandaag live te zien bij RTL Boulevard.

Bron: Nu.nl, Instagram, Twitter

