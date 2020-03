John Waite in 2020 naar Amsterdam en Hengelo

John Waite komt naar Nederland. In 2020 staat de Britse zanger op de planken van poppodium Metropool in Hengelo en Q-Factory te Amsterdam.

John Waite naar Metropool en Q-Factory

Het eerste concert vindt plaats op woensdag 30 september 2020 in de Amsterdamse Q-Factory en begint om 20:30 uur. Een paar dagen later, op vrijdag 2 oktober 2020, staat Waite in de Hengelose Metropool. Om 19:30 uur gaan de zaaldeuren van de Jupiler Stage open, waarna de show om 20:30 uur begint. Op deze avonden trakteert de frontman van ‘The Babys’ en ‘Bad English’ het publiek op een flinke reeks hits uit de jaren 80 en 90.

Kaartverkoop

Tickets voor John Waite zijn op vrijdag 27 maart 2020 om 10:00 uur te bemachtigen via de website van Metropool, Q-Factory en Ticketmaster.

Solocarrière

De leadzanger van ‘Bad Babys’ en ‘Bad English’ begon in 1980 aan zijn solocarrière. De artiest heeft meerdere hits op zijn naam staan, waaronder ‘Missing You’ (Bekijk de videoclip hieronder). Op dinsdag 28 februari 2020 verscheen het album ‘When You Were Mine‘.

Bron: Metropool, Q-Factory, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​