Snelle en Davina Michelle brengen nummer ’17 Miljoen Mensen’ uit

Davina Michelle en Snelle brachten vandaag het nummer ’17 Miljoen Mensen’ uit. Het lied is een cover ’15 Miljoen Mensen’, een lied van Fluitsma & Van Tijn.

Ode aan de Nederlandse bevolking

De zangeres en rapper dragen het nummer op aan zorgverleners, vakkenvullers en alle andere zeventien miljoen Nederlanders. Davina laat weten ontzettend trots te zijn op Snelle en haar team: “Ik ben ongelofelijk trots op Snelle voor het schrijven van deze briljante tekst en op mijn team voor het helpen realiseren van 17 Miljoen Mensen”, aldus Michelle.

Davina Michelle in leeg Ahoy

Dankzij het coronavirus zijn veel shows van artiesten afgelast. Ook Davina werd geraakt door de coronacrisis. Zij en haar team zijn druk bezig om in deze moeilijke tijd, toch nog een beetje sprankeling aan de dag te geven. Zo zijn de zangeres en haar mensen op het idee gekomen om vier optredens te geven in een leeg Ahoy, dit in samenwerking radio 538 en andere artiesten.

Afgelopen vrijdag, op 20 maart 2020, kwam de eerste aflevering online op het kanaal van Radio 538. Samen met rapper Snelle en DI-RECT trapte de zangeres de concertenreeks af. Vooral het nummer ’17 Miljoen Mensen’ maakte veel indruk. Benieuwd geworden? Beluister ’17 Miljoen Mensen’ hieronder.

Bron: AD, RTL Boulevard, YouTube

