The Script verplaatst Ziggo Dome shows naar juni 2020

Goed nieuws voor fans van The Script! De band keert in juni 2020 terug in de Ziggo Dome om zijn geannuleerde concerten in te halen.

The Script in juni naar Ziggo Dome

De Ierse band zou op 20 en 21 maart in de Ziggo Dome staan, maar zag zijn shows geannuleerd worden vanwege de massale uitbraak van coronavirus COVID-19. De Amsterdamse concertzaal heeft inmiddels echter nieuwe data aangekondigd! De concerten zijn verschoven naar dinsdag 16 en woensdag 17 juni 2020. De optredens zijn onderdeel van de ‘Sunsets & Full Moons 2020 Tour’, waarmee de band zijn meest recente plaat ‘Sunsets & Full Moons’ promoot.

De Ziggo Dome meldt dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data.

Bron: Ziggo Dome

