Bevrijdingsfestival schrapt Broederliefde na negatieve reacties

Broederliefde is niet welkom op het aankomende Bevrijdingsfestival in Zoetermeer. De programmering van de groep zorgde voor veel negatieve reacties op social media.

Broederliefde geschrapt van Bevrijdingsfestival

De Rotterdamse rapgroep zou op 5 mei optreden tijdens het Bevrijdingsfestival in Zoetermeer. De aankondiging van de mannen zorgde echter voor veel commotie, vanwege antisemitische leuzen die groepslid Emms in 2016 riep omtrent de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht.

Ook Charlie Aptroot, de burgemeester van Zoetermeer, liet zich tegenover Omroep West uit over de programmering: “Ik ga er niet over, maar constateer dat er een band komt die racistische, antisemitische uitlatingen heeft gedaan. Het is ondenkbaar en onacceptabel dat ze optreden op het bevrijdingsfestival.”

Bevrijdingsfestival 2020 – Zoetermeer Bruist ?@RobinPaalvast? ?@AptrootC? hopelijk betaalt de gemeente niet mee. Schandalig dat de antisemieten van Broederliefde op dit festival optreden!! https://t.co/sNnYsV3aBy — Judith v/d Wenden (@JudithvdWenden) March 2, 2020

Optreden geschrapt

Organisator Floravontuur Promotie Zoetermeer laat nu bij monde van directeur Ruud Steggerda weten dat het optreden niet door gaat. “Wethouder Margreet van Driel (Citymarketing en Evenementen) heeft na alle commotie besloten het optreden niet toe te staan,” zo vertelt Steggerda aan Omroep West.

De directeur betreurt het besluit: “We begrijpen het, maar we vinden het wel jammer. Het betreft een incident uit 2016. Broederliefde heeft spijt betuigd en heeft sindsdien op diverse bevrijdingsfestivals opgetreden.”

Ambassadeurs van de Vrijheid

Het is niet voor het eerst dat een optreden van de band geschrapt wordt. De Rotterdammers zouden in 2017 als Ambassadeurs van de Vrijheid op verschillende Bevrijdingsfestivals staan, maar die samenwerking werd destijds opgezegd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De groep besloot daarop al zijn optredens op de festivals te annuleren en bood zijn excuses voor de antisemitische uitspraken aan.

Bron: Omroep West

Foutje gezien? Mail de redactie.​